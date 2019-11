Offenbach am Main

Mix aus Sonne, Nebel und Wolken: nachts Glättegefahr

09.11.2019, 15:10 Uhr | dpa

Kühles, aber meist sonniges Wetter wartet in den kommenden Tagen auf Hessen. Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zufolge bringt Hoch "Paloma" neben teils starkem Nebel auch viel Sonne mit. Nachts kann es bei Minusgraden örtlich glatt werden.

Am Sonntag bleibt es laut Vorhersage meist heiter und zeitweise auch sonnig. Die Höchstwerte erreichen demnach 6 bis 9, im Bergland um 4 Grad. In der Nacht zu Montag sinken die Temperaturen auf 0 bis minus 2 Grad, dazu bildet sich Nebel. Tagsüber soll es nach Nebelauflösung sonnig bleiben. Nur im Westen des Landes ziehen ab dem Nachmittag Wolken auf. Die Höchstwerte erreichen laut DWD 4 bis 8 Grad. In der Nacht zu Dienstag kann in höheren Lagen etwas Schnee fallen, hier warnt der DWD vor glatten Straßen.