Gefell

Seehofer: Mauerfall "mein schönstes Erlebnis in der Politik"

09.11.2019, 18:48 Uhr | dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erfüllt die Wende auch 30 Jahre nach dem Mauerfall mit großer Freude. "Die deutsche Einheit war für mich das schönste politische Erlebnis, das ich in 50 Jahren Politik hatte", sagte Seehofer am Samstag im oberfränkischen Hof.

Bei der Eröffnung des "längsten Gesprächs Deutschlands" an vier Orten entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze sagte Seehofer, er erinnere sich noch sehr lebhaft, wie er am 9. November 1989 den Fall der Mauer erlebt habe, nämlich während einer Bundestagssitzung in Bonn. Es habe einige Stunden gedauert, bis klar gewesen sei, dass die Mauer tatsächlich geöffnet werde. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) sei auf Staatsbesuch in Polen gewesen. Dann habe sich der gesamte Bundestag erhoben und die Nationalhymne gesungen. "Das war für mich ein Gänsehauterlebnis, das vergessen Sie Ihr ganzes Leben lang nicht."

Als damals 40-Jähriger habe er niemals gedacht, "dass es mir einmal vergönnt sein würde, das, wofür wir politisch immer gearbeitet haben, nämlich die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes, auch tatsächlich zu erleben. Das war ein Glücksmoment besonderer Art."

Er sei dann nach Berlin geflogen und habe sich ein Stück Mauer gesichert. "Dieser Stein mit Graffitis drauf liegt bei uns im Wohnzimmer und erinnert mich immer an diesen historischen Moment", sagte Seehofer.