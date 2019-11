Würzburg

Bayerischer Staatsehrenpreis an vier Weingüter in Franken

09.11.2019, 20:36 Uhr | dpa

Für ihre Qualitätserfolge haben vier fränkische Weingüter den Bayerischen Staatsehrenpreis erhalten. Die Winzer wurden für den Anteil von prämierten Weinen an ihrer Gesamtproduktion ausgezeichnet, wie der Fränkische Weinbauernverband am Samstag mitteilte. Der Staatsehrenpreis ist die höchste Auszeichnung für Winzer im Freistaat und soll Liebhabern eine "Orientierung bei der Weinauswahl" geben.

Je nach Größe der Betriebe wurde der Preis in vier Kategorien vergeben. Bei den Gütern mit einer Anbaufläche bis zu fünf Hektar gewann der Winzerhof Kieselsmühle in Dettelbach (Landkreis Kitzingen). In der Kategorie bis 15 Hektar ging der Staatspreis an das Weingut Rainer Sauer in Escherndorf (Landkreis Kitzingen). Das Gut Geiger & Söhne aus Thüngersheim (Landkreis Würzburg) bekam die Auszeichnung bei den Betrieben mit einer Fläche von 15 bis 50 Hektar. Unter den Großbetrieben mit mehr als 50 Hektar Rebanbaufläche wurde das Weingut Hans Wirsching aus Iphofen (Landkreis Kitzingen) ausgezeichnet.