Lübeck

Unfall auf A1 nahe Lübeck: Vier Verletzte

10.11.2019, 10:06 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 sind nahe Lübeck vier Menschen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Wie die Feuerwehr mitteilte, krachten in Fahrtrichtung Norden am frühen Sonntagmorgen zwei Fahrzeuge ineinander. Sanitäter versorgten die Verletzten und brachten sie danach in ein Krankenhaus. Zum genauen Hergang des Unfalls gab es am Sonntagmorgen noch keine Informationen.