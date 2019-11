Bingen am Rhein

Kontrollen rund um Technoparty in Bingen

10.11.2019, 11:25 Uhr | dpa

Nachdem ein 35 Jahre alter Mann nach der Einnahme von synthetischen Drogen auf einer Technoparty in Bingen im September gestorben war, hat die Polizei bei einer Folgeveranstaltung in dem Ort im Kreis Mainz-Bingen intensive Kontrollen durchgeführt. Das teilte das Polizeipräsidium Mainz am Sonntag mit. Bei den Kontrollen seien am Samstag über 20 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt worden, zudem wurden zwei Verstöße gegen das Waffengesetz geahndet, hieß es. Eine 24 Jahre alte Autofahrerin war der Polizei zufolge unter Drogeneinfluss unterwegs. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Im Auto seien zudem Drogen gefunden worden.