Beuster

Wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs: Auto beschlagnahmt

10.11.2019, 11:37 Uhr | dpa

Ein Mann aus Osterburg (Landkreis Stendal), der wiederholt ohne Führerschein unterwegs gewesen sein soll, ist vorläufig sein Auto los. Polizisten kontrollierten den 25-Jährigen am Samstag in Wegenitz, einem Ortsteil von Seehausen, und stellten fest, dass er gar keine Fahrerlaubnis hat und auch schon früher erwischt worden war, wie die Polizei in Stendal mitteilte. Zudem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Er hatte eine Geldstrafe wegen anderer Vergehen nicht bezahlt. Per richterlichem Beschluss wurde das Fahrzeug des Mannes beschlagnahmt.