Frankfurt (Oder)

72-Jährige bei Wohnungsbrand verletzt

10.11.2019, 13:23 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt (Oder) ist eine 72-jährige Bewohnerin verletzt worden. Die Frau sei nach dem Ausbruch des Feuers im 4. Stock des Mehrfamilienhauses am Samstagabend auf den Balkon geflüchtet und sei von der alarmierten Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet worden, berichtete die Polizei am Sonntag. Die anderen Hausbewohner konnten über den Hausflur in Sicherheit gebracht werden und nach dem Ende der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die 72-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Wohnung wurde bei dem Brand schwer zerstört. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.