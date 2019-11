Teistungen

Grenzlandmuseum Eichsfeld würdigt Mauerfall mit Festakt

10.11.2019, 15:02 Uhr | dpa

Mit einem Festakt hat das Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen am Sonntag den Fall der innerdeutschen Grenze vor 30 Jahren gefeiert. An einer Podiumsdiskussion nahmen auch Thüringens Kultur- und Europastaatssekretärin Babette Winter und der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) teil. Der Grenzübergang Teistungen zwischen dem thüringischen Worbis und dem niedersächsischen Duderstadt war im November 1989 der erste auf Thüringer Gebiet, der freigegeben wurde. Genau um 0.35 Uhr hatte er sich dort am 10. November 1989 geöffnet.

Wenig später rollten die ersten Autos aus Thüringen nach Niedersachsen. In Duderstadt feierten Thüringer und Niedersachsen bis in die frühen Morgenstunden.

Das Grenzlandmuseum Eichsfeld hatte das historische Ereignis am Wochenende unter anderem mit Ausstellungen, Zeitzeugengesprächen, einem Gottesdienst und Lichtkunst auf dem ehemaligen Grenzstreifen gewürdigt.