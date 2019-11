Braunfels

Segelflugzeug stürzt in Braunfels ab: zwei Verletzte

10.11.2019, 18:11 Uhr | dpa

Beim Absturz eines Segelflugzeugs auf dem Flugplatz in Braunfels (Lahn-Dill-Kreis) sind zwei Menschen verletzt worden: der 19-jährige Pilot und sein Fluggast. Beide seien ansprechbar gewesen und in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei Mittelhessen mit. Ursache für den Absturz am Sonntagnachmittag war der Riss des Windenseils, mit dem der Flieger in die Höhe gezogen worden war, wie es hieß. Der Pilot habe dann nicht mehr genug Tempo aufnehmen können, um sicher zu landen - und das Flugzeug sei auf das Feld gestürzt. Der Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.