Offenbach am Main

Ungemütliches Wetter in Hessen mit Schauern

10.11.2019, 18:14 Uhr | dpa

Das Wetter bleibt durchwachsen in Hessen. Meist soll es in den nächsten Tagen regnen und in Hochlagen sogar teils schneien, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Am Samstag war der erste Schnee der Saison auf der Wasserkuppe in Gersfeld gefallen.

Am Montag sei es zunächst heiter, am Nachmittag dann aber teils wolkig. Regnen soll es nicht, die Höchstwerte erreichten 4 bis 8 Grad. Nachts sinken laut Vorhersage die Temperaturen bis knapp unter den Gefrierpunkt.

Am Dienstag könne es an manchen Orten regnen, in Hochlagen rechnen die Meteorologen mit Schnee. Graupelgewitter seien möglich. Die Höchsttemperaturen im Land erreichen demnach bis zu 9 Grad. Auf für Mittwoch wurde ähnliches vorhergesagt.