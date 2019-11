Ludwigsburg

Bietigheim feiert ersten Sieg in Handball-Champions-League

10.11.2019, 20:09 Uhr | dpa

Der deutsche Frauenhandball-Meister SG BBM Bietigheim hat am fünften Gruppen-Spieltag der Champions League den ersten Sieg gelandet und die Mini-Chance auf das Erreichen der Hauptrunde gewahrt. Der Tabellendritte der Bundesliga bezwang am Sonntag in Ludwigsburg den rumänischen Vertreter SCM Ramnicu Valcea mit 31:28 (13:14). Beste Werferin war Antje Malestein mit sieben Toren.

Mit 2:6 Punkten schloss Bietigheim in der Gruppe C zum Rivalen auf, hat wegen des verlorenen Direktduells nach dem 27:34 im Hinspiel aber die deutlichen schlechteren Karten im Kampf um das Weiterkommen. Dafür müsste Bietigheim am letzten Spieltag in Buducnost mindestens einen Punkt mehr holen als Valcea gegen Gruppensieger Brest.