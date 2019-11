Südharz

Narren mit Spektakel zum Auftakt der Fünften Jahreszeit

11.11.2019, 01:11 Uhr | dpa

In vielen Orten Sachsen-Anhalts beginnt an diesem Montag die neue Karnevalsession mit Spektakel und der Eroberung der Rathäuser. Pünktlich ab 11.11 Uhr wird in Halle unter dem Motto "30 Jahre HSKV - Halle und Saalkreis Hallas Helau!" ein buntes Programm auf dem Marktplatz geboten. In Köthen heißt es "Kukakö vom Ziethestrand, feiert hier das Dschungelland!", eine Anspielung auf die Verkehrsbehinderungen aufgrund der verlängerten Bauzeit der Bahnstrecke Halle-Magdeburg. Das närrische Treiben erreicht traditionell seinen Höhepunkt am Rosenmontag (24. Februar 2019). Am Aschermittwoch endet die Karnevalssaison.

In Sachsen-Anhalt sind im Karneval Landesverband derzeit nach eigenen Angaben 190 Vereine mit 17 600 aktiven Karnevalisten organisiert.