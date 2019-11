Braunschweig

Automatensprengung: Urteil gegen möglichen Helfer erwartet

11.11.2019, 01:40 Uhr | dpa

Hat eine DNA-Spur Ermittler zu einem Helfer bei der Sprengung von Geldautomaten geführt? Im Prozess gegen einen 29 Jahre alten Niederländer werden heute im Braunschweiger Landgericht zunächst die Plädoyers erwartet. Im Anschluss könnte auch das Urteil fallen, wie eine Gerichtssprecherin sagte.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im April 2018 Gasschläuche mit Isolierklebeband so präpariert haben, dass die Geldbehälter bei der Sprengung nicht beschädigt werden. An Klebeband am Tatort in der Wolfenbütteler Innenstadt wurden DNA-Spuren des Beschuldigten gefunden. Dem Niederländer wird Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl und zur Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen. Beim Prozessauftakt wollte sich der Beschuldigte nicht zu den Vorwürfen äußern.

Mindestens vier Mitglieder einer niederländischen Bande sollen in der Tatnacht mit rund 340 000 Euro entkommen sein. Gefasst wurden die Haupttäter bisher aber nicht. Unklar ist auch, wo sich die Beute befindet. Ob der Angeklagte selbst in Wolfenbüttel war, ließ sich ebenfalls noch nicht klären. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er für seine Hilfe im Vorfeld belohnt worden ist. Eine mögliche Summe ist aber nicht bekannt.