Wasungen

Saisonstart für Narrenkappe und Pappnase

11.11.2019, 03:21 Uhr | dpa

In Thüringen stehen die Narren in den Startlöchern. Heute beginnt für sie die schönste Zeit des Jahres, die neue Karnevalssaison. Gefeiert wird dies mit närrischen Schlüsselübernahmen, den ersten kleineren Faschingsumzügen und Karnevalssitzungen. In Wasungen, Thüringens Faschingshochburg, wird traditionell zum Saisonauftakt der Narrennachwuchs getauft. In Erfurt beginnt die fünfte Jahreszeit mit einer Ratssitzung der Gemeinschaft Erfurter Carneval, bevor am Abend das Erfurter Prinzenpaar proklamiert wird. Die Karnevalssaison 2019/20 dauert bis zum 26. Februar 2020. In Thüringen gibt es mehr als 30 000 organisierte Narren in mehr als 330 Vereinen.