Friedrichskoog

Zwischenbilanz: Erfolgreicher Sommer für Seehundstation

11.11.2019, 07:04 Uhr | dpa

Junge Heuler blicken aus einem Becken der Seehundstation in Friedrichskoog in die Kamera. Foto: Daniel Reinhardt/dpa (Quelle: dpa)

Die Seehundstation Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) blickt zufrieden auf den Sommer. "Wir haben über 300 Jungtiere in der Station aufgenommen", sagte Stationsleiterin Tanja Rosenberger. 95 Prozent der Heuler seien erfolgreich aufgepäppelt worden. Dabei wurden die Tiere in diesem Jahr besonders schnell fit. "Nicht nur die "schnelle Marike", die den Rekord mit 33 Tagen aufgestellt hat. Mehrere Tiere waren mit 34, 37 und 39 Tagen bereit für die Auswilderung. In diesem Jahr konnten fast alle nach zwei Monaten die Station verlassen. Damit hatten wir zum Beginn der Herbstferien nur noch zehn Seehunde hier", sagte die Biologin. Normalerweise dauere der Aufenthalt in der Station zwei bis drei Monate. "Es ist ein so erfolgreiches Jahr, wie ich es noch nie erlebt habe."