Kamenz

Zum Martinstag: rund 406 000 Gänseküken geschlüpft

11.11.2019, 08:43 Uhr | dpa

Rund 406 000 Gänseküken sind in diesem Jahr bislang in Sachsen geschlüpft. Das teilte das Statistische Landesamt anlässlich des Martinstags am Montag in Kamenz mit. Im Freistaat gibt es den Angaben nach insgesamt sieben Geflügelbrütereien - darunter vier für Gänse. In den vier Betrieben wurden in diesem Jahr rund 639 100 Eier zum Ausbrüten gelegt. Sachsen nimmt bei der Brut von Gänsen damit nach Niedersachsen den zweiten Platz ein. Deutschlandweit schlüpften in diesem Jahr rund 1,14 Millionen Gänseküken. Vor dem Martinstag beginnt den Angaben nach die Hauptsaison der Gänseschlachtung. Traditionell wird in vielen Haushalten die sogenannte Martinsgans am 11. November gegessen.