Kassel

Polizei sucht nach Zeugen nach Raubüberfall an Bankautomat

11.11.2019, 11:43 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Nach einem Raubüberfall auf einen Mann beim Geldabheben in Kassel laufen die Ermittlungen. Die Polizei sucht noch nach Zeugen und erhofft sich weitere Hinweise aus der Auswertung der Videoüberwachung, wie sie am Montag mitteilte.

Ein 24-Jähriger war am Freitagabend von zwei bewaffneten Unbekannten überfallen worden. Der Mann wollte an einem Bankautomaten Geld ziehen, als zwei Männer den Vorraum der Filiale betraten. Einer der Täter bedrohte den Kunden mit einer Pistole und zwang ihn, Geld abzuheben. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Der zweite Täter wartete der Polizei zufolge an der Eingangstür. Auch er trug eine Schusswaffe bei sich, wie die Polizei sagte.

Die Männer bedrohten noch eine weitere Frau, die die Filiale ebenfalls betrat. Sie habe die Bank aber verlassen können, hieß es. Beim Eintreffen der Polizei war sie verschwunden.