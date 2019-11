Rüsselsheim am Main

Ermittlungen zu Unfall mit drei Toten dauern an

11.11.2019, 12:52 Uhr | dpa

Nach dem Unfall mit drei Toten auf der A67 bei Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) ist die Ursache weiter unklar. Ein Sachverständiger arbeite noch an einem Gutachten zu dem Unglück, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Bei dem Unfall war am Samstag ein 24-Jähriger mit seinem Wagen den Ermittlungen zufolge "vermutlich ungebremst" mit hoher Geschwindigkeit auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug aufgefahren. Durch den Aufprall wurde das Dach des Autos abgerissen. Der Fahrer und seine zwei 26 Jahre alten Mitfahrer waren sofort tot.

Das Wrack schleuderte in einen auf der linken Spur fahrenden Wagen. In dem Fahrzeug wurden zwei Frauen leicht verletzt. Auch der 37 Jahre alte Fahrer des Lastwagens erlitt leichte Verletzungen.