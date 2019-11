Heinersbrück

Bagger in Jänschwalde werden bewegt: Weiter kein Kohleabbau

11.11.2019, 14:37 Uhr | dpa

Im Tagebau Jänschwalde in der Lausitz werden die Bagger von diesem Dienstag an wieder bewegt - aber Braunkohle wird weiter nicht abgebaggert. "Es geht darum, dass der Tagebau geschützt werden muss vor dem anströmenden Grundwasser", sagte der Leiter für Braunkohlen- und Sanierungsbergbau des Landesamts für Bergbau, Uwe Sell, am Montag in Cottbus. Die Behörde ordnete an, dass die Technik bewegt wird, damit keine technischen Schäden entstehen. Der Betrieb wird aber zunächst nicht wieder aufgenommen. Seit dem 1. September ist Stillstand im Tagebau. Die Prüfung einer Umweltverträglichkeit ist noch nicht abgeschlossen. Zuvor hatten der rbb und die "Lausitzer Rundschau" ebenfalls darüber berichtet.