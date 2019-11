Dresden

Kulturstiftung fördert Projekte von 48 Künstlern

12.11.2019, 13:31 Uhr | dpa

Mit Hilfe der Kulturstiftung Sachsen können im nächsten Jahr 48 Vorhaben junger Künstler, Autoren, Tänzer, Musiker und Filmemacher realisiert werden. Die Stiftung gibt nach Angaben vom Dienstag 282 870 Euro für Arbeitsaufenthalte freiberuflich tätiger Nachwuchskünstler im In- und Ausland aus. Gefördert werden etwa Recherchen zum Werk des Künstlers Martin Wong oder den letzten Holocaust-Überlebenden sächsischer Herkunft.

Nachwuchsautoren können in Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei arbeiten. Die Leipziger Comic-Zeichnerin Anna Haifisch kann in Bibliothek und Archiven des Billy Ireland Cartoon Museums in Columbus/Ohio (USA) Originale studieren. Die Stipendien von in der Regel monatlich 1100 Euro werden für drei bis sechs Monate gewährt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 hat die Stiftung damit fast 780 Stipendien an junge sächsische Künstler verleihen. In diesem Jahr sei mit 270 eine Rekordzahl an Bewerbungen eingegangen.