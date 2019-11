New York

SAP-Chefs setzen auf Effizienz und Künstliche Intelligenz

12.11.2019, 17:39 Uhr | dpa

Ein Logo des Softwarekonzerns SAP in Walldorf am Hauptsitz des Unternehmens. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die neuen SAP-Chefs Jennifer Morgan und Christian Klein wollen Europas größten Softwarekonzern verstärkt auf Effizienz trimmen, um die angepeilten Margensteigerungen zu erreichen. Ziel sei, etliche technische Prozesse in den SAP-Anwendungen komplett zu automatisieren, ohne dass ein Mensch noch in irgendeiner Weise Hand anlegen müsse, sagte Co-Vorstandschef Christian Klein am Dienstag bei einem auf Analysten und Investoren zugeschnittenen Kapitalmarkttag in New York. Er kündigte an: "Wir wollen die Automatisierung bei unseren Kunden um mindestens 20 bis 40 Prozent steigern, indem wir Künstliche Intelligenz einsetzen."

Die Co-Vorstandsvorsitzende Jennifer Morgan betonte, Silodenken im Konzern beseitigen und Doppelarbeit reduzieren zu wollen. Bei dem derzeit wertvollsten Dax-Unternehmen solle es künftig einen klareren Fokus auf Verantwortlichkeiten geben.

Morgan und Klein hatten den Vorstandsvorsitz im Oktober von Bill McDermott nach dessen überraschendem Abgang übernommen. Dieser hatte noch im April angekündigt, dass die operative Marge bei SAP in den kommenden fünf Jahren um insgesamt fünf Prozentpunkte steigen soll.

Morgan ist die erste Frau in einem Dax-Unternehmen, die das Amt einer Vorstandschefin innehat. "Wir sind jetzt vier Wochen in dem Job, und um sehr ehrlich zu sein: Diese vier Wochen fühlen sich manchmal wie zehn Jahre an", kommentierte Klein die Zeit seit der Beförderung.