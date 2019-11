Ellerbek

Versuchte Vergewaltigung: DNA-Abgleich bestätigt Verdacht

12.11.2019, 17:44 Uhr | dpa

Eine abgebissene Fingerkuppe hat einen 35 Jahre alten Mann als Tatverdächtigen einer versuchten Vergewaltigung überführt. Ein DNA-Abgleich habe ergeben, dass es sich bei der am Tatort sichergestellten Fingerkuppe um die des in Untersuchungshaft sitzenden Beschuldigten handele, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Mann, dem eine Fingerkuppe fehlt, war am 5. November unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden. Er soll Anfang November eine 23 Jahre alte Frau in Ellerbek angegriffen haben, um sie zu vergewaltigen. Die 23-Jährige hatte dem Mann eine Fingerkuppe abgebissen und ihn so in die Flucht geschlagen.