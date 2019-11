Übergriff in Ulm

14-Jährige soll von fünf Männern vergewaltigt worden sein

13.11.2019, 20:26 Uhr | t-online.de , AFP , dpa , dak , tme

In Ulm soll eine 14-Jährige an Halloween Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden sein. Jetzt laufen die Ermittlungen zum Tathergang.

Eine 14-Jährige ist mutmaßlich von einer Gruppe junger Männer in Ulm vergewaltigt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist die Jugendliche in der Halloween-Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November fünf jungen Männern begegnet. Einen habe sie offenbar näher gekannt, hieß es.

Demnach ging die 14-Jährige freiwillig mit zum Wohnhaus einer der Männer. Dort sei sie vergewaltigt worden, wie sie später ihren Eltern anvertraute. Am Mittwochabend gab die Polizei bekannt, dass das vorläufige Ergebnis der toxikologischen Untersuchungen auf verschiedene Rauschgifte im Blut des Mädchen hinweise. Ob ihr die Rauschgifte verabreicht wurden, um sie gefügig zu machen, werde noch geprüft. Alle fünf Verdächtigen seien ermittelt worden, erklärte die Polizei weiter.

Zwei Verdächtige auf freiem Fuß

Es handele sich in allen Fällen um Asylbewerber. Den Angaben zufolge wurden gegen einen 15-Jährigen, einen 16-Jährigen und einen 26 Jahre alten Verdächtigen Haftbefehle erlassen – ihre Handys wurden ausgewertet.

Zwei weitere Verdächtige im Alter von 14 und 24 Jahren befänden sich auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauerten an. Polizisten durchsuchten am vergangenen Freitag vier Wohnungen in Stuttgart, in einer Filstalgemeinde und in einer Gemeinde im Illertal. Das Mädchen sei von einem Gynäkologen und Kriminaltechnikern untersucht worden.

Ulms Oberbürgermeister drückt sein Mitgefühl aus

Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) drückt dem Opfer und der Familie sein Mitgefühl aus: "Ich wünsche Ihnen alle erdenkliche Kraft und notwendige Hilfe, um dieses Trauma zu verarbeiten." In einer ersten Mitteilung von Czisch hieß es: "Auch die Eltern sind gefordert, ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen, denn minderjährige Mädchen dürfen nachts nicht alleine in der Stadt unterwegs sein."





Die Äußerung führte zur Diskussion in sozialen Medien. In einer Klarstellung hieß es, er bedaure sehr, dass seine ursprüngliche Äußerung missverständlich war. "Selbstverständlich trägt das Mädchen keinerlei Schuld."