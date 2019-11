Waiblingen

Orientierungslose Seniorin aus Waiblingen gefunden

13.11.2019, 06:25 Uhr | dpa

Eine seit dem Wochenende vermisste demente Seniorin aus Waiblingen ist am Mittwochmorgen fast unversehrt nahe Weinstadt (beides Rems-Murr-Kreis) gefunden worden. "Sie war lediglich leicht unterkühlt aber unverletzt", sagte ein Polizeisprecher. Sie sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die 76-Jährige wurde nach Polizeiangaben von Suchhund "Bailey" im einem Wald nordöstlich von Großheppach aufgespürt, knapp vier Kilometer von ihrem Wohnort entfernt - in einem Gebüsch. Eine erste Suche mit Spürhunden am Sonntag und in der Nacht zum Montag hatte die Einsatzkräfte zunächst nicht auf die Spur der Frau gebracht.