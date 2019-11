Hörselberg-Hainich

Warnstreik bei Zulieferer Autotest in Eisenach

13.11.2019, 07:12 Uhr | dpa

Aus Protest gegen die geplante Schließung des Zulieferers Autotest in Eisenach haben am Mittwochmorgen Dutzende Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. "Die Maschinen stehen still, die Hallen sind dunkel", sagte IG-Metall-Verhandlungsführer Thomas Steinhäuser. Die Gewerkschaft rief die Frühschicht mit rund 65 Mitarbeitern auf, sich am Warnstreik zu beteiligen.

Autotest hatte abgekündigt, das Eisenacher Werk zum Jahresende zu schließen. Begründet wurde der Schritt mit dem abnehmenden Bedarf an Kleinserienteilen bei den Automobilherstellern. Laut Autotest sind rund 140 Beschäftigte betroffen, die IG Metall sprach von knapp 200 Mitarbeitern. Die Gewerkschaft pocht nun auf den Abschluss eines Sozialtarifvertrags.

Autotest mit Sitz im baden-württembergischen Iggingen/Brainkofen beschäftigt nach eigenen Angaben an derzeit vier Standorten 480 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz in Höhe von 83 Millionen Euro. Das Unternehmen produziert und montiert Kunststoffteile für die Automobil- und Luftfahrtbranche.