Kürzere Ferien? Planer fürchten "Katastrophensommer 2025"

Die Bestrebungen einzelner Bundesländer zur Straffung des Sommerferien-Zeitraums in Deutschland sorgen für Ärger in der Tourismuswirtschaft. Der Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin warnt vor einem "Katastrophensommer 2025". Hintergrund sind Forderungen von Berlin und Hamburg, die Sommerferien künftig zeitlich weniger zu strecken. Sie sollen demnach erst Anfang Juli und nicht schon im Juni beginnen, die Termine der Länder enger zusammenrücken und die jährlichen Verschiebungen möglichst gering ausfallen. Eine Entscheidung der Kultusministerkonferenz (KMK) wird für Dezember erwartet, wie eine Sprecherin des Bildungsministeriums in Schwerin sagte. Derzeit liefen Beratungen auf Fachebene.