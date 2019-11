Wien

Schneefall sorgt für Stromausfälle und Unfälle in Österreich

13.11.2019, 10:47 Uhr | dpa

Der erste starke Schneefall in dieser Saison hat in Österreich in mehreren Bundesländern zu Verkehrsunfällen geführt. In Osttirol waren am Mittwochmorgen zudem rund 2500 Haushalte ohne Strom, wie die Tinetz-Stromnetz Tirol AG der österreichischen Nachrichtenagentur APA mitteilte. Aufgrund der Schneelast sei es zu Baumstürzen und Seilrissen gekommen.

In mehreren Bundesländern mussten Straßen und Zugstrecken gesperrt werden. So gab es etwa auch auf der Tauernautobahn (A10) Probleme, weil dort immer wieder Lastwagen stecken blieben. Auf zahlreichen anderen Verbindungen galt zudem Schneekettenpflicht, etwa auf der B99 zwischen Untertauern und Tweng.

In Kärnten blieben manche Schulen und Kindergärten laut dem ORF geschlossen, weil Schulbusse nicht fahren konnten.