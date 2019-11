Straubing

Bombendrohung an Berufsschule in Straubing: kein Fund

13.11.2019, 19:15 Uhr | dpa

Eine Bombendrohung an einer Berufsschule in Straubing hat den Lehrbetrieb vorübergehend lahmgelegt. Sicherheitskräfte hätten die Schule mit einem Großaufgebot durchsucht und nichts gefunden, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Nun suche die Kriminalpolizei nach dem anonymen Anrufer, der die Drohung ausgesprochen hatte. Die rund 400 Schüler seien zunächst in einer nahe gelegenen Turnhalle untergebracht worden, später sei der Unterricht für den Rest des Tages abgesagt worden, hieß es.