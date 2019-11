Nyon

Europäischer Schwimmverband für Münchner Co-Gastgeber 2022

13.11.2019, 20:03 Uhr | dpa

Einen Tag nach der Vergabe der European Championships 2022 nach München hat der europäische Schwimmverband LEN die Ausrichtung der eigenen Europameisterschaft im gleichen Zeitraum vom 11. bis zum 21. August bestätigt. Dies würde eine Integration in das Münchner Sportevent ermöglichen, teilte die LEN am Mittwoch mit - allerdings offensichtlich nur, wenn nachträglich doch einer Zwei-Städte-Lösung zugestimmt werden würde. Die Gastgeberstadt für die Schwimm-EM werde "Ende November oder Anfang Dezember" bekanntgegeben, sagte LEN-Präsident Paolo Barelli aus Italien. München wurde in der Pressemitteilung nicht erwähnt.

In der bayerischen Landeshauptstadt werden im Sommer 2022 Athletinnen und Athleten in mindestens sechs Europameisterschaften um Medaillen kämpfen. Leichtathletik, Radsport, Golf, Turnen, Rudern und Triathlon wurden von der Dachorganisation der European Championships am Dienstag bestätigt. Schwimmen - bei der Premiere des Formats 2018 in Berlin und Glasgow noch dabei - fehlte auf der Liste. Medienberichten zufolge soll es Differenzen bei den finanziellen Vorstellungen gegeben haben.