Konzell

Haus nach Brand einsturzgefährdet: 200 000 Euro Schaden

14.11.2019, 05:19 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in Konzell (Landkreis Straubing-Bogen) am Mittwochnachmittag ist Sachschaden in Höhe von rund 200 000 Euro entstanden. "Verletzt wurde niemand", teilte die Polizei mit. Es sei niemand im Haus gewesen. Das Feuer sei wohl aus noch unbekannter Ursache in einem Zimmer im oberen Stockwerk des mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshauses ausgebrochen. Von dort habe es auf den Dachstuhl übergegriffen. Das Haus sei derzeit nicht mehr bewohnbar und einsturzgefährdet.