Glückstadt

Leiche nach Brand in Wohnhaus in Glückstadt gefunden

14.11.2019, 06:35 Uhr | dpa

Rettungskräfte haben nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Glückstadt (Kreis Steinburg) in der Nacht zum Donnerstag eine Leiche gefunden. "Der Körper war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Noch sei unklar, um wen es sich handelt, und ob der Brand die Todesursache war. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt. Ermittler sollen im Laufe des Tages die Unfallstelle untersuchen.