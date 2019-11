Krauthausen

Diebe tricksen Fahrer aus und stehlen Tausende Euro Bargeld

14.11.2019, 08:22 Uhr | dpa

Diebe haben auf einer Raststätte an der Autobahn 4 bei Eisenach einen Transporterfahrer ausgetrickst und bestohlen. Die Unbekannten sprachen den 42-Jährigen bei seiner Pause auf dem Rastplatz am frühen Donnerstagmorgen an und behaupteten, einen platten Reifen am Wagen gesehen zu haben, wie die Polizei mitteilte. Als der 42-Jährige am Heck nachschaute, öffneten zwei der Täter die Beifahrerseite und stahlen rund 6000 Euro Bargeld aus dem Fahrerhaus. Anschließend flüchteten sie.