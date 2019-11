Neuss

Weniger überschuldete Verbraucher in Sachsen

14.11.2019, 11:18 Uhr | dpa

Die Zahl der überschuldeten Menschen in Sachsen ist gesunken. Aktuell könnten etwa 340 000 Verbraucher im Freistaat nicht ihre Rechnungen zahlen, berichtete die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in ihrem am Donnerstag veröffentlichten "Schuldneratlas Deutschland 2019". Das seien 5000 überschuldete Menschen weniger als im Jahr zuvor, jedoch 11 000 Menschen mehr als noch 2004.

Mit einer Verschuldungsquote von 9,81 Prozent liegt Sachsen der Studie zufolge unter dem Bundesdurchschnitt von 10,00 Prozent. Besser schnitten unter den Bundesländern nur noch Thüringen, Baden-Württemberg und Bayern mit 7,31 Prozent ab. Am höchsten ist die Überschuldungsquote in Bremen mit 14,02 Prozent.

Bundesweit war die Zahl überschuldeter Personen in diesem Jahr erstmals seit fünf Jahren wieder leicht rückläufig. Nach Angaben von Creditreform waren in Deutschland insgesamt rund 6,92 Millionen Verbraucher nicht in der Lage, ihre Rechnungen zu bezahlen. Das waren knapp 10 000 weniger als im Vorjahr.