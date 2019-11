Saarbrücken

Mutmaßliche Bestechlichkeit bei Bordell-Genehmigungen

14.11.2019, 18:33 Uhr | dpa

Wegen mutmaßlicher Bestechlichkeit bei der Genehmigung von Bordellen hat die Polizei am Donnerstag in Saarbrücken einen Behördenmitarbeiter festgenommen. Der Mann kam in Untersuchungshaft, wie der Regionalverband Saarbrücken mitteilte. Die Staatsanwaltschaft ermittele gegen ihn auch wegen mutmaßlichen Drogenbesitzes.

Alle von ihm genehmigten Bordelle würden erneut unter die Lupe genommen. Dazu habe Regionalverbandsdirektor Peter Gillo die Bildung einer internen Arbeitsgruppe angeordnet. "Der Regionalverband Saarbrücken ist sehr an einer Aufklärung interessiert und arbeitet proaktiv und umfassend mit den Ermittlungsbehörden zusammen", hieß es weiter. "Personalrechtliche Maßnahmen werden derzeit geprüft."

Der Kommunalverband ist nach eigenen Angaben im ganzen Saarland für die Prüfung und Erteilung von Betriebserlaubnissen für Bordelle zuständig. Mit Stand Ende August 2019 waren landesweit 21 Bordelle genehmigt. 14 weitere Betriebe bekamen keine Erlaubnis. 37 Anträge lagen unvollständig vor und sind in Bearbeitung.