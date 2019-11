Grevenbroich

Einbrecher stehlen Döner am Spieß, Pommes und Getränke

14.11.2019, 20:49 Uhr | dpa

Hatten sie Hunger? Einbrecher haben aus einem Imbiss in Grevenbroich mit Döner bestückte Spieße, Burger, Pommes und Getränkedosen gestohlen. Die Beute habe sich im Gefrierschrank befunden, teilte die Polizei mit. Die Diebe, die zwischen dem späten Mittwochabend und Donnerstagmittag die Türe aufgehebelt hatten, hätten auch Bargeld mitgenommen. Das Diebesgut transportierten sie nach ersten Erkenntnissen in einem schwarzen Abfalleimer, der auch in dem Imbiss war.