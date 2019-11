Zwickau

Ex-Freundin bedroht: Urteil gegen Stalker erwartet

15.11.2019, 01:30 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David Ebener/Archiv (Quelle: dpa)

Nachrichten im Minutentakt, GPS-Sender am Auto, Todesdrohungen gegen seine Ex-Freundin und deren Kinder: Im Berufungsverfahren gegen einen Stalker wird heute vor dem Landgericht Zwickau das Urteil erwartet. In erster Instanz war der 31-Jährige im Mai diesen Jahres zu drei Jahren Haft verurteilt worden.

Laut Anklage soll der Mann aus Burgstädt bei Chemnitz unter anderem in das Haus seiner früheren Partnerin eingebrochen sein und ihr E-Mail-Konto gehackt haben, weil er das Ende der Beziehung nicht akzeptieren wollte.

Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, weil der Sportschütze im Sommer 2018 fünfeinhalb Wochen lang vor der Polizei geflohen war. Die Polizei hatte damals ein Waldgebiet bei Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) abgeriegelt, weil vermutet worden war, dass der Mann eine Waffe bei sich trug. Von dem Gewehr fehlt bis heute jede Spur. Der 31-Jährige war in einem Hotelzimmer in Frankfurt/Main festgenommen wurden. Er sitzt seither in Untersuchungshaft.