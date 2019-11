Grevenbroich

Ermittlungsansätze im 23 Jahre alten Mordfall "Claudia R."

15.11.2019, 02:20 Uhr | dpa

Im seit 23 Jahren ungeklärten Mordfall "Claudia R." wollen Polizei und Staatsanwaltschaft heute (11.00 Uhr) in Grevenbroich neue Ermittlungsansätze vorstellen. Die Elfjährige war am 11. Mai 1996 am Niederrhein zwischen Düsseldorf und Köln entführt und zwei Tage später im 70 Kilometer entfernten Euskirchen ermordet aufgefunden worden.

Mit neuen DNA-Analysemethoden war es bereits 2008 gelungen, eine Spur zu identifizieren, die dem Täter zugerechnet wird. Doch ein DNA-Test mit Speichelproben von 350 Männern war 2010 erfolglos geblieben. Ein weiterer Massen-Gentest fand 2018 statt.

Die Schülerin aus Grevenbroich war von einem Unbekannten entführt worden, als sie mit dem Hund eines Nachbarn unterwegs war. Der Täter hatte das Kind missbraucht, erdrosselt und - vermutlich um Spuren zu vernichten - die Leiche mit Benzin übergossen und angezündet.