Dresden

Diskussion um Neuausrichtung: Linke trifft sich in Dresden

15.11.2019, 02:23 Uhr | dpa

Sachsens Linke kommt am Wochenende zu einem Parteitag in Dresden zusammen, um über die künftige Ausrichtung der Partei zu beraten. Heute geht es vor allem um den "Blick zurück" und die Aufarbeitung des Wahldebakels am 1. September. Im Mittelpunkt steht die Suche nach den Gründen für das schlechte Abschneiden und Wege für eine Neuaufstellung der Partei. Bei der Landtagswahl kamen die Linken gerade einmal auf 10,4 Prozent der Stimmen. Am Samstag steht die Wahl des neuen Landesvorstandes auf der Tagesordnung. Als Führungsduo treten Susanne Schaper (41) und Stefan Hartmann (51) an, die die bisherige Parteichefin Antje Feiks ablösen wollen. Auch die Position des Landesgeschäftsführers soll neu besetzt werden.

Der Leitantrag zur Neuausrichtung, der auf dem Parteitag diskutiert werden soll, ist mit dem Motto "Aufbruch 2020" versehen. Derzeit hat die Linke in Sachsen rund 7800 Mitglieder.