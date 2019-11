Alsfeld

Briefzentrum der Deutschen Post brennt

15.11.2019, 05:14 Uhr | dpa

Ein Verteilerzentrum für Briefe der Deutschen Post im hessischen Alsfeld hat in der Nacht zu Freitag gebrannt. "Das Dach der Lagerhalle ist vollständig zerstört worden", sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Der Schaden an der erst vor wenigen Jahren erbauten Halle im Vogelsbergkreis sei auf rund eine Million Euro zu schätzen. Fast vier Stunden brannte das 60 mal 20 Meter große Gebäude. Wie es zu dem Brand kommen konnte, blieb zunächst offen. Auch blieb unklar, ob Briefe und Päckchen mit der Halle abbrannten. "Davon habe ich keine Kenntnis", sagte der Sprecher.