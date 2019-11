Haan

Mann ohne Führerschein verursacht Unfall: schwer verletzt

15.11.2019, 05:29 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall an der Auffahrt zur Autobahn 46 sind am Donnerstagabend in Haan (Kreis Mettmann) drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 66-Jähriger war an der Ampel der Autobahnauffahrt in das stehende Auto eines 31-Jährigen gefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dessen Wagen wiederum sei durch den Aufprall gegen das vor ihm stehende Auto eines 27-Jährigen geschoben worden. Der 66-jährige Mann verletzte sich bei dem Unfall schwer, die beiden anderen Fahrer wurden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass der 66-Jährige keinen Führerschein hatte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.