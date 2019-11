Haldensleben

Einfamilienhaus in Haldensleben bei Brand zerstört

15.11.2019, 05:53 Uhr | dpa

Ein Einfamilienhaus in Haldensleben (Landkreis Börde) ist am frühen Freitagmorgen komplett abgebrannt. Der Eigentümer wurde leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Er musste mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung behandelt werden. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache gegen 1.30 Uhr aus. Die Flammen breiteten sich schnell in dem Haus aus, nach kurzer Zeit brannte es in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 150 000 Euro.