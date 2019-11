Stavenhagen

Stavenhagener bundesbester Abwassertechnik-Azubi

15.11.2019, 11:17 Uhr | dpa

Der beste Auszubildende in der Abwassertechnik bundesweit kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Wie eine Sprecherin der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg am Freitag sagte, handelt es sich um Lennart Burau, der den Beruf in Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) erlernt hat. Der 30-Jährige vom Wasserzweckverband Malchin/Stavenhagen wird am 9. Dezember bei der Ehrung des DIHK in Berlin mit rund 200 "Bundesbesten" aus Deutschland ausgezeichnet, wie ein DIHK-Sprecher in Berlin sagte.

Buraus Ausbildungsweg ist nicht der eines typischen Auszubildenden. Er habe erst einen technischen Beruf studiert, dann beim Zweckverband angefangen und auf eigenen Wunsch die Fachkraftausbildung gemacht. Dafür benötigte er nur 15 Monate statt drei Jahre. Der Verband bildet je vier technische Azubis zugleich aus. Der Mann gehört zu mehr als 40 Landesbesten, die bei der IHK in Neubrandenburg geehrt wurden. Die Auszeichnung am 9. Dezember nehmen Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und Moderatorin Barbara Schöneberger vor.