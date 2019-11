Saalfeld/Saale

42-Jährige liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

15.11.2019, 11:47 Uhr | dpa

Eine 42 Jahre alte Frau hat sich in Saalfeld eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die laut Polizei offenbar psychisch kranke Frau überfuhr am Donnerstag mehrere rote Ampeln und war zeitweise innerorts mit mehr als 115 Stundenkilometern unterwegs, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Beobachter hatten die Beamten verständigt, als die Frau persönliche Gegenstände auf einen Parkplatz warf und mit dem Auto davon fuhr. Sie hatten Bedenken, die Fahrerin könnte betrunken sein. Als die Polizei sie zum Anhalten aufforderte, flüchtete die Frau.

Auf der Flucht-Fahrt kam es nach Angaben der Polizei beinahe zu mehreren Unfällen - teils mit Fußgängern. Die Beamten überwältigten die Frau später in einem Schnell-Restaurant. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, ein Alkoholtest blieb negativ. Die Polizei sucht nach Zeugen.