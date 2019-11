Teutschenthal

Verletzter nach Grubenunglück weiter im Krankenhaus

15.11.2019, 16:33 Uhr | dpa

Eine Woche nach dem Unglück unter Tage in der Grube Teutschenthal ist einer der beiden Verletzten nach wie vor im Krankenhaus. Der 44-Jährige sei weiterhin in ärztlicher Behandlung, teilte das Unternehmen GTS am Freitag mit. Wann der Mann die Klinik verlassen könne, sei noch nicht entschieden.

In der früheren Bergbaugrube war es am 8. November zu einer Verpuffung in 700 Meter Tiefe gekommen. Der 44-Jährige und ein 24 Jahre alter Kollege wurden dabei verletzt. Der Jüngere konnte schon kurz nach dem Unglück das Krankenhaus verlassen. Mehr als 30 Bergleute mussten nach dem Unglück in Sicherheitsräumen ausharren. Sie wurden von der Grubenwehr gerettet und blieben unverletzt.