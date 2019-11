Kassel

Räuber mit Pistole überfällt Bettengeschäft

15.11.2019, 20:54 Uhr | dpa

Ein mit einer Pistole bewaffneter Räuber hat ein Bettengeschäft in Kassel überfallen und ist mit erbeutetem Bargeld geflüchtet. Der Mann habe am späten Nachmittag das geöffnete Geschäft betreten, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend. Wie viele Menschen in dem Laden anwesend waren, dazu machte er keine Angaben. Verletzte habe es nicht gegeben. Auch zur Höhe der Beute äußerte er sich nicht.