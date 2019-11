Halle (Saale)

Haseloff will Wiedereröffnung von Kiez-Döner besuchen

16.11.2019, 02:09 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will heute die Wiedereröffnung des Kiez-Döners nach dem Anschlag von Halle besuchen. Das kündigte sein Regierungssprecher am Freitag an. Der Imbiss öffnet um 9.00 Uhr erstmals wieder seine Türen für Kunden, nachdem dort am 9. Oktober ein junger Mann erschossen worden war.

Vor gut fünf Wochen hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in einer Synagoge ein Massaker anzurichten. Er scheiterte an einer verschlossenen Tür und erschoss vor dem Gotteshaus eine zufällig vorbeilaufende Frau und kurz darauf einen Mann in dem nahen Dönerladen. Der Täter wurde später festgenommen und räumte ein antisemitisches und rechtsextremes Motiv ein.