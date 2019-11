Neuwied

Feuer richtet hohen Schaden in Neuwied an

16.11.2019, 08:25 Uhr | dpa

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa (Quelle: dpa)

Bei einem Wohnungsbrand in Neuwied ist ein Schaden von ungefähr 200 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Freitagabend ausgebrochen. Drei der vier Wohnungen in dem Gebäude seien nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Warum es brannte, konnten die Behörden noch nicht sagen.