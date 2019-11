Bad Soden-Salmünster

31-Jähriger vor Spielothek bei Streit niedergestochen

16.11.2019, 09:57 Uhr | dpa

Vor einer Spielothek in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Mann niedergestochen worden. Der 31-Jährige war laut Polizei am Freitagabend mit einem 40 Jahre alten Mann in Streit geraten. Um was es dabei ging, war zunächst unklar. Den Angaben zufolge zog der 40-Jährige dabei unvermittelt ein Messer und stach seinem Kontrahenten in den Oberschenkel und das Gesäß. Der 31-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, der 40-Jährige flüchtete. Von ihm fehlte zunächst jede Spur. In welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander standen, teilte die zuständige Polizei am Samstag in Offenbach nicht mit.