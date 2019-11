Herrstein

Autofahrer bei Zusammenstoß im Hunsrück tödlich verletzt

16.11.2019, 09:59 Uhr | dpa

Bei einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße im Hunsrück ist am Samstag ein 29-jähriger Mann ums Leben gekommen. Zu dem Unfall kam es nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache am frühen Morgen auf der Landstraße 160 bei Herrstein, nahe der Abfahrt Niederwörresbach. Alarmierte Rettungskräfte versuchten vergeblich, den Autofahrer zu reanimieren. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.