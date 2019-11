Saarbrücken

Hans: CDU Saar sendet "Signal der Geschlossenheit"

16.11.2019, 12:11 Uhr | dpa

Der saarländische CDU-Parteivorsitzende Tobias Hans hat seine Partei zum Ende der parteiinternen Personaldebatten aufgerufen. "Wir senden ein Signal der Geschlossenheit, das alle Parteifreunde in Deutschland in der CDU auch hören werden, auf dass es auch besser werde in der CDU im Bund", sagte Hans zum Auftakt eines Landesparteitags am Samstag im saarländischen Tholey-Theley.

Die Energie, die die CDU zurzeit in Personaldebatten lenke, "die brauchen wir doch für ganz anderes in unserem Land", sagte der Saar-Ministerpräsident weiter. Angesichts des wachsenden Extremismus' in Deutschland sei ein "Schulterschluss zwischen Demokraten" wichtiger denn je. Und: Die SPD sei "äußerst schlecht beraten", wenn sie in der jetzigen Zeit aus der GroKo aussteige - aus einem "Regierungsprojekt", dessen Arbeit besser als ihr Ruf sei, betonte Hans.

Auf dem Parteitag stand die Neuwahl des Landesvorstandes an. Hans stellt sich erstmals der Wiederwahl: Er führt die Partei seit gut einem Jahr an. Er war Mitte Oktober 2018 auf einem Parteitag in Neunkirchen mit 95,5 Prozent der Delegiertenstimmen zum Nachfolger von Kramp-Karrenbauer gewählt worden, die CDU-Bundesvorsitzende wurde.

Zuvor hatte sich Kramp-Karrenbauer per Videobotschaft an die Delegierten gewandt: "Ihr setzt ein klares Signal auch eine Woche vor unserem Parteitag in Leipzig: ein Signal, dass die CDU die starke politische Kraft der Mitte ist, immer war und auch für die Zukunft sein wird." Es sei für sie "ein komisches Gefühl", bei dem Parteitag im Saarland nicht dabei zu sein.